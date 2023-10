Roma: donna uccisa in casa, fermato un uomo sospetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo caso di femminicidio a Roma. Il corpo di una donna di 71 anni è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento in via Prato Fiorito. Le forze dell'ordine sono intervenute su segnalazione dei vicini che raccontavano di preoccupanti rumori provenienti dall'appartamento dove abitava la vittima: rumori che lasciavano pensare ad una aggressione in corso. All'arrivo degli investigatori la donna era morta e aveva chiari segni di violenza. A quanto si apprende è stato fermato un uomo la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.(Rer)