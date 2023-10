Usa: Camera, repubblicani nominano Jim Jordan per la presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati repubblicani hanno approvato la nomina di Jim Jordan, presidente della commissione Giustizia, alla presidenza della Camera dei rappresentanti, dopo che Steve Scalise non è riuscito a raccogliere i voti necessari per confermare il suo incarico in aula, ritirando così la sua candidatura. I parlamentari hanno scelto Jordan dopo che il deputato Austin Scott ha annunciato questa mattina di voler correre anche lui per la posizione. “Possiamo unificare la conferenza: credo di essere in grado di rimettere insieme la nostra squadra, per il bene del Paese”, ha detto Jordan ai giornalisti prima del voto. Il deputato dell’Ohio, molto vicino all’ex presidente Donald Trump, dovrà ora adoperarsi per raccogliere i consensi necessari a confermare la sua nomina in aula. (Was)