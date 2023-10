Legge Bilancio: Cgil, incontro con governo andato male, è manovra di ritorno ad austerità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È andata male, avevamo chiesto l'apertura di un confronto vero sui contenuti della manovra, invece ci siamo trovati di fronte ad un'informativa, peraltro lacunosa e generica. Lo ha detto il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari, al termine del primo incontro tra governo e parti sociali a palazzo Chigi sulla legge di Bilancio. “Si prospetta una manovra all'insegna del ritorno all'austerità, totalmente inadeguata ad affrontare le emergenze sociali del Paese. Non ci sono risposte, nemmeno la posta sul rinnovo dei contratti pubblici è lontanamente avvicinabile ad un obiettivo di tutela del potere d'acquisto. Non ci sono risposte sulla sanità: le poche risorse aggiuntive non invertono la curva”, ha sottolineato Ferrari, che ha aggiunto: “Non ci sono politiche industriali. Non si è parlato di un Pnrr che è in congelatore”. “La sostanza è che un'altra manovra è possibile e bisogna a prendere le risorse dove sono. Bisogna contrastare l’evasione fiscale e tassare gli extraprofitti di tutti i settori”, ha spiegato il segretario confederale Cgil, che ha concluso: “Andiamo di fronte a una manovra di austerità che peggiorerà le condizioni di lavoratori, pensionati, giovani e precari. Per questo la nostra mobilitazione andrà avanti”. (Rin)