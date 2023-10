Legge Bilancio: Cisl, apprezziamo disponibilità governo a confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo apprezzato sotto il profilo metodologico la disponibilità del governo a presentare i primi orientamenti, contenuti della legge di Bilancio alle parti sociali e di acquisire nostre proposte e priorità prima che il provvedimento venga portato in Consiglio dei ministri. Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, al termine del primo incontro tra governo e parti sociali a palazzo Chigi sulla legge di Bilancio. “Sul merito, troviamo recepite molte proposte e priorità che in questi mesi abbiamo indicato come Cisl”, ha aggiunto. (Rin)