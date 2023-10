Legge Bilancio: Cisl, interventi pensioni in collegato, confermato sostegno a famiglia e natalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle pensioni abbiamo chiesto risultati alle nostre rivendicazioni: pensione di garanzia per i giovani, allargamento e strutturalità dell'Ape sociale, incentivi alla previdenza complementare, misure di flessibilità per le donne, risolvendo la vertenza opzione donna, unita alle misure di flessibilità in uscita. “La ministra Calderone ci ha rassicurato che questi interventi entreranno nel collegato alla legge”. Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, al termine del primo incontro tra governo e parti sociali a palazzo Chigi sulla legge di Bilancio. “Importante è la proroga per tutto il 2024 del taglio del cuneo contributivo per i lavoratori dipendenti. Abbiamo inoltre avuto assicurazione che vivrà anche per il prossimo anno la perequazione, l'indicizzazione delle pensioni rispetto all'inflazione. Importante anche il primo segnale sulla riforma fiscale con l'accorpamento delle due aliquote basse, portate al 23 per cento per i redditi fino a 28 mila euro”, ha sottolineato Sbarra, che ha aggiunto: “Viene ulteriormente confermata la detassazione sui premi di risultato, sugli accordi di welfare e sugli straordinari. Noi abbiamo chiesto che questa iniziativa possa trovare prime sperimentazioni anche per quanto riguarda i settori pubblici, a cominciare dalla sanità. Viene confermato un sostegno forte alla famiglia e alla natalità, rafforzando l’assegno unico e i congedi parentali e una rete di servizi dedicati”. (Rin)