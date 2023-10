Legge Bilancio: al via incontro tra governo e parti sociali a palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato a Palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, l’incontro tra governo e rappresentanze sindacali e datoriali per l’esposizione del disegno di legge di Bilancio, in vista del varo in Consiglio dei ministri. Il primo incontro è fissato con i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confindustria, Abi, Ania, Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copragri, Alleanza Cooperative Italiane. A seguire, è previsto un secondo incontro con i rappresentanti di Ance, Confimi Industria, Confapi, Confetra, Confedilizia, Confimprese Italia, Finco, Cisal, Confsal, Usb, Cida, Ciu, Confedir, Confprofessioni, Confeservizi, Confintesa. (Rin)