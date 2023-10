© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mettiamola così: un testo non condiviso da due delle tre grandi organizzazioni di lavoratori di questo Paese non rappresenta le Tavole della legge. E dunque può essere sottoposto a critica politica. Se ne faccia una ragione la destra. E se ne faccia una ragione anche il Cnel". Lo scrive su X il capogruppo del Partito democratico in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto. (Rin)