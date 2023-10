Paesi Bassi-Ucraina: Rutte, forniremo a Kiev ulteriori missili Patriot

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi forniranno all’Ucraina ulteriori missili Patriot. Lo ha riferito su X (ex Twitter) il premier olandese Mark Rutte, che nella giornata di oggi si è recato nella città di Odessa, dove ha visitato insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky il porto e l’ospedale militare. “Molte grazie al presidente Zelensky per avermi invitato e accolto oggi nella città portuale ucraina di Odessa. I terribili eventi in Israele e a Gaza non ci distrarranno. Rafforzano solo la nostra convinzione che non dobbiamo mai accettare l’aggressione e il terrorismo. Continueremo a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario”, ha scritto Rutte. “Quest’inverno la Russia cercherà di danneggiare il più possibile l’Ucraina. Quindi i Paesi Bassi forniranno ulteriori missili Patriot, in modo che Kiev possa difendersi dai barbari attacchi aerei russi”, ha proseguito il premier olandese, sottolineando che “i civili ucraini stanno lavorando duramente nelle circostanze più difficili per far funzionare tutto”. “I Paesi Bassi aiuteranno l’Ucraina ad acquisire motovedette che possano aiutare a mantenere sicura la rotta delle esportazioni di grano”, ha infine scritto Rutte. (Beb)