Egitto: ex deputato Tantawi non potrà candidarsi a elezioni 2024

- L'ex deputato Ahmed al Tantawi, esponente dell'opposizione egiziana, non potrà candidarsi alla presidenza dell’Egitto per il 2024. Lo ha reso noto il team della sua campagna elettorale, secondo cui ai suoi sostenitori veniva impedito di registrarsi presso gli appositi uffici per sostenere la sua candidatura. Vale la pena ricordare che i candidati alla presidenza devono ottenere l’appoggio di 20 parlamentari o 25.000 elettori registrati in almeno 15 governatorati, con un minimo di 1.000 firme per ciascun governatorato. (Cae)