Venezuela: primarie opposizione, si sfila compagno di partito di Guaidò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'oppositore Freddy Superlano ha rinunciato a una possibile candidatura a presidente del Venezuela. Esponente del partito Volontà popolare (Vp), lo stesso cui appartiene l'ex presidente "ad interim" Juan Guaidò, Superlano ha infatti deciso di non correre alle primarie organizzate per domenica 22 ottobre, invitando il suo elettorato ad appoggiare la leader di Vente Venezuela, Maria Corina Machado. Una scelta destinata a rafforzare ulteriormente la combattiva Machado, data come ampiamente favorita dai sondaggi, con l'ulteriore intenzione di compattare il fronte oppositore. In una conferenza stampa al fianco della stessa Machado, Superlano ha riconosciuto che "per le strade" si sa già che la vincitrice delle primarie sarà proprio lei. "Vogliamo mettere a disposizione di Maria Corina e del Paese la nostra struttura dentro e fuori del paese. Siamo uno solo", ha detto Superlano, convinto che sia Machado "la persona che deve guidare" il fronte anti governativo. Il ritiro di Superlano, terzo in molti dei sondaggi emersi nelle ultime settimane, segue quello di Henrique Capriles Radonski, già due volte candidato alla presidenza e ritenuto il secondo per consensi, dopo Maria Corina Machado. Ad oggi, sono dunque undici gli aspiranti a un posto nella sfida con il presidente uscente, Nicolas Maduro, ad elezioni che si dovrebbero tenere a fine 2024. (Vec)