Medio Oriente: intelligence Usa ha emesso almeno due avvisi su possibile attacco di Hamas

- Le agenzie di intelligence statunitensi hanno inviato al governo federale almeno due avvisi, sulla base di informazioni ottenute dalle controparti israeliane, per mettere in guardia l’amministrazione Biden in merito ad un crescente rischio di escalation, nelle giornate che hanno predecduto l’attacco sferrato sabato scorso dal movimento palestinese islamista di Hamas. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che il primo avviso risale al 28 settembre scorso, e che nel documento è stato segnalato un possibile incremento del lancio di missili oltre il confine da parte di Hamas. In un secondo avviso risalente al 5 ottobre, la Cia ha messo in guardia contro “un crescente rischio di azioni violente” da parte di Hamas. (Was)