Medio Oriente: D. Romano, Imam diffondano pace e amicizia verso comunità ebraica

- Agli Imam "propongo di predicare nelle loro moschee pace e amicizia verso la comunità ebraica. La temperatura sta salendo in Medio Oriente, e come sempre in questi casi le aggressioni di musulmani a ebrei stanno aumentando anche qui. Non ha più senso parlare di pace e dialogo se gli imam d’Italia non prendono posizione e tacciono". Così Davide Romano, direttore del museo della brigata ebraica, a seguito delle aggressioni verbali e fisiche avvenute in USA e Europa fino a Milano. "Ogni silenzio è complice. Al Memoriale della Shoah di Milano campeggia la parola “Indifferenza”. Voglio sperare che i religiosi islamici non restino indifferenti diventando quindi complici di future aggressioni agli ebrei. Dalle moschee ai media è importante che si senta chiaro e forte un appello da parte loro a non toccare gli ebrei" conclude. (Com)