Venezuela: un altro oppositore ritira candidatura dalle primarie, cresce il consenso per Machado

- Roberto Enriquez, esponente del partito democristiano Copei (Comite de Organizacion Politica Electoral Independiente), non si presenterà alle primarie che le opposizioni del Venezuela hanno indetto il 22 ottobre, per un candidato alla presidenza. Si tratta del secondo aspirante presidente a ritirare la propria candidatura, nel giro di poche ore: poco prima era stata la volta di Freddy Superlano, membro di Vp (Volontà popolare, il partito dell'ex presidente ad interim, Juan Guaidò), ad annunciare il ritiro, per favorire la corsa di Maria Corina Machado. Un doppio passo indietro che finisce per favorire proprio la combattiva leader di Vente Venezuela, già ampiamente favorita dai sondaggi. Enriquez non ha detto per chi voterà, ma preso l'impegno per rispettare l'esito del voto. (segue) (Vec)