Venezuela: un altro oppositore ritira candidatura dalle primarie, cresce il consenso per Machado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una conferenza stampa al fianco della stessa Machado, Superlano invece ha riconosciuto che "per le strade" si sa già che la vincitrice delle primarie sarà proprio lei. "Vogliamo mettere a disposizione di Maria Corina e del Paese la nostra struttura dentro e fuori del paese. Siamo uno solo", ha detto Superlano, convinto che sia Machado "la persona che deve guidare" il fronte anti governativo. Superlano, deputato nella legislatura 2015 dell'Assemblea nazionale, subentrava a Guaidò (oggi negli Stati Uniti e con timore di rappresaglie in caso di rimpatrio), grazie a un "curriculum" di tutto rispetto: aveva sconfitto "due volte il chavismo" nello Stato di Barinas: contro Argenis Chavez, fratello dell'ex presidente, e l'ex ministro degli Esteri, Jorge Arreaza. (segue) (Vec)