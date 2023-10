Venezuela: un altro oppositore ritira candidatura dalle primarie, cresce il consenso per Machado (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Azione democratica (Ad) si presenta un altro ex deputato, Carlos Prosperi, mentre per Incontro cittadino (Ec) si candida un'altra donna, la attivista dei diritti umani Delsa Solorzano. Nel registro delle primarie compare anche Tamara Adrian, già membro dello storico partito Volontà popolare, avvocato ed ex deputata. Quella di Adrian è una candidatura particolare, con discrete possibilità di rompere gli equilibri: transgender, si batte per la comunità Lgbti+ e per altre minoranze, e ha un iter da docente universitario con grandi apprezzamenti degli studenti. Si contano inoltre i nomi di Andrés Velasquez per La Causa R, e Andrés Caleca, indipendente appoggiato dal Movimiento Por Venezuela. La lista si completa con almeno tre "sorprese": il veterinario Luis "Balo" Farias, a nome della Ribellione delle regioni, la giudice e conduttrice televisiva Gloria Pinho, che corre con le insegne di Per te Venezuela, e l'imprenditore César Almeida, della Unione politica popolare 89. (segue) (Vec)