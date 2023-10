Venezuela: un altro oppositore ritira candidatura dalle primarie, cresce il consenso per Machado (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'intero processo gravano comunque diverse incognite. Gli organizzatori delle primarie hanno confermato la data del 22 ottobre, scegliendo così, di fatto, di non dare seguito all'offerta di consulenza del Consiglio nazionale elettorale (Cne), che avrebbe garantito maggiore efficacia al processo ma posticipato di almeno un mese l'apertura delle urne. Una mossa che prelude a nuove tensioni con il governo dato che per Caracas l'apporto della Cne è ineludibile. Le parti avevano iniziato a discutere di una possibile collaborazione già nei mesi scorsi, ma l'improvviso esonero dei cinque magistrati del Cne (due dei quali particolarmente sensibili alle cause delle opposizioni) aveva interrotto le trattative. In quella fase, il Consiglio aveva messo a disposizione il sistema automatizzato di voto, rivendicato come unico elemento utile a poter garantire la regolarità delle operazioni. La commissione primarie aveva pensato a un accompagnamento meno incisivo, pena il rischio di appesantire il processo e dilatarne i tempi, stante che buona parte delle opposizioni era comunque contraria alla presenza di un organo governativo in un percorso di cui si rivendicava la totale indipendenza. (segue) (Vec)