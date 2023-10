Sport: la tappa finale del Giro d'Italia tornerà a Roma anche nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tappa finale del Giro d'Italia tornerà a Roma anche nel 2024. "Un grande spettacolo di sport, un'occasione straordinaria di promozione turistica. Un valore aggiunto per l'economia e per l'occupazione della città". Lo ha detto Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale a sport, turismo, grandi eventi e moda a Trento per la presentazione del 107esimo Giro d'Italia. "La prima edizione è stata una grande festa popolare e una vetrina unica per il turismo, con 800 milioni di telespettatori in oltre 200 Paesi del mondo. Roma ha dimostrato di essere all'altezza e per questo faremo il bis - aggiunge l'assessore -. I grandi eventi si confermano una leva eccezionale per il turismo, il lavoro e l'economia della Capitale". (Com)