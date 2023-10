Medio Oriente: Casa Bianca, nessun segnale di coinvolgimento attori stranieri nel conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi non sono ancora in possesso di informazioni in grado di confermare il coinvolgimento di terze parti nel conflitto esploso dopo l’attacco sferrato sabato scorso contro Israele dal movimento palestinese islamista di Hamas. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Al momento non ci sono indicazioni di un interesse a partecipare o aggravare il conflitto da parte di attori stranieri”, ha detto. (Was)