Roma: due anni di governo per Gualtieri, “lavori in corso” in città e in consiglio comunale (2)

- La stagione dei lavori in corso si è aperta questa estate, un po’ in sordina, per via dei residenti in vacanza e i turisti a riempire le strade della Capitale libere dalle auto. Ma al rientro dalle ferie, i cantieri hanno fatto sentire la loro presenza in città, soprattutto sul fronte del traffico e degli spostamenti. I tre grandi interventi giubilari che sono stati avviati (la riqualificazione dell’area di Ostiense attorno al Ponte di Ferro, la pedonalizzazione di Piazza Pia tra Castel Sant’Angelo e il Vaticano, e il riassetto di piazza dei Cinquecento davanti alla stazione Termini) vanno di pari passo ai lavori in corso sulla rete tranviaria e metropolitana, a quelli sulle arterie stradali, ce ne sono decine e decine in città, e pure a quelli burocratici, fatti di gare, autorizzazioni e appalti che dovranno essere assegnati e conclusi in tempi record. (segue) (Rer)