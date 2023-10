Roma: due anni di governo per Gualtieri, “lavori in corso” in città e in consiglio comunale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’orizzonte primo è l’apertura della Porta Santa in programma per l’8 dicembre 2024, l’ultimo è quello della scadenza della consiliatura, il 21 ottobre del 2026. In mezzo c’è un’impresa da titani, che non riguarda la corsa contro il tempo per rimuovere le transenne e mettere a terra progetti bandiera, come lo stadio a Pietralata e il termovalorizzatore. È che, per ogni pietra che si posa, in città, un’altra si solleva. E così: ai martelli pneumatici in piazza dei Cinquecento, hanno fatto eco le polemiche per lo spostamento dei taxi; ai binari della tranvia, le lamentele per i rumori; ai pini da abbattere nei cantieri stradali, le proteste degli ambientalisti. L’elenco è lungo, come la scia dell’eco che si è esteso (com’è fisiologico che sia in democrazia, essendo gli eletti espressione degli elettori) fino agli scranni dell’Aula Giulio Cesare. (segue) (Rer)