Roma: due anni di governo per Gualtieri, “lavori in corso” in città e in consiglio comunale (4)

22 luglio 2021

- Tanto che, nelle ultime settimane, più di un episodio ha portato le opposizioni dell’Aula Giulio Cesare - con il Movimento 5 stelle in testa, reduce da una consiliatura travagliata sotto il profilo della tenuta politica - a dire che la maggioranza è dilaniata dallo scontro tra correnti: in particolare tra area Schlein e area Bonaccini nel Partito democratico. “Una maggioranza ormai più attenta alle proprie dinamiche interne che non alle importanti questioni cittadine ancora da dibattere”, dicono i consiglieri del M5s. “Dichiarazioni infondate, non c’è alcuna divisione nella maggioranza e stiamo lavorando senza sosta in completa sintonia con l’azione del sindaco Gualtieri, e degli assessori, al servizio dei romani”, replica la capogruppo del Pd, Valeria Baglio. (segue) (Rer)