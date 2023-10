Ucraina: Casa Bianca, da Pyongyang mille container di munizioni alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha consegnato alla Russia più di mille container contenenti munizioni e attrezzature militari, da utilizzare nel quadro della guerra in Ucraina. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Gli Stati Uniti condannano fermamente il sostegno militare nordcoreano alla Russia, e continueranno a monitorare eventuali nuove consegne di armamenti”, ha detto, aggiungendo che le autorità di Pyongyang sperano di ottenere dalla Russia “tecnologie militari all’avanguardia”, in cambio delle forniture. (Was)