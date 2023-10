Medio Oriente: Egitto, via libera a evacuazione brasiliani da Gaza dal valico di Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Egitto hanno dato il via libera al governo del Brasile a procedere all'evacuazione dei cittadini brasiliani bloccati nella striscia di Gaza utilizzando il valico di Rafah. Lo ha detto il ministro della Comunicazione della presidenza del Brasile, Paulo Pimenta, evidenziando che l'operazione di salvataggio può concludersi solo con l'apertura di un corridoio umanitario da parte di Israele, dal momento che la zona a ridosso del confine di Rafah è stata bombardata dalle forze armate di Tel Aviv. "Il nostro ministro degli Esteri, Mauro Vieira, ha avuto un colloquio con il suo omologo egiziano. Dall'Egitto è arrivato un segnale positivo. Israele ha però bombardato tutto il percorso, quindi il salvataggio sarà possibile solo attraverso l'apertura di un corridoio umanitario", ha detto Pimenta in un'intervista a "Band News". In tutto sono circa 30 i brasiliani che hanno chiesto di essere rimpatriati da Gaza. (segue) (Brb)