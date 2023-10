Medio Oriente: Egitto, via libera a evacuazione brasiliani da Gaza dal valico di Rafah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto il quarto volo dell'aeronautica militare brasiliana (Fab) è partito questo pomeriggio da Tel Aviv, in Israele, con a bordo 207 brasiliani che hanno chiesto di essere rimpatriati dal Paese mediorientale. Il volo previsto nell'ambito dell'Operazione Tornando in Pace, messa a punto dal governo per il rimpatrio dei connazionali rimasti bloccati in Israele e Palestina, ha come destino finale l'aeroporto di Rio de Janeiro, Tom Jobim. Il primo aveva trasportato 221 passeggeri, il secondo 214, il terzo 69. Il governo prevede di rimpatriare almeno 900 connazionali entro domenica 15 ottobre. Gli altri brasiliani, degli oltre 1700 che ne hanno fatto richiesta, saranno riportati in Patria nei giorni seguenti. Il governo continua a ricevere le richieste di rimpatrio attraverso la rete consolare. (Brb)