Medio Oriente: Tajani in Israele e Giordania, l’impegno dell’Italia per la de-escalation - video 3

- L’Italia è attivamente impegnata per evitare una escalation di tensione in Medio Oriente, in seguito all’attacco a Israele da parte di Hamas sabato 7 ottobre, costato la vita a oltre 1.300 persone, e ai bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, dove ci sono stati 1.800 morti. Dopo la visita in Egitto di mercoledì 11 ottobre, il titolare della Farnesina si è recato a Tel Aviv, in Israele, e ad Amman, in Giordania (Res)