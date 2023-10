Medio Oriente: Sala, mia agenda complessa, non andrò ad alcuna manifestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non parteciperà ad alcuna manifestazione sulla guerra in Medio Oriente “perché se vai a una devi andare a tutte e adesso la mia agenda è molto complessa”. Non andare alle manifestazioni o ai presidi non significa non cercare di comprendere quello che sta succedendo e non stare sul pezzo” ha spiegato a margine della presentazione del nuovo libro di Aldo Cazzullo “Quando eravamo i padroni del Mondo - Roma e l’impero romano” oggi a Milano. “Ieri non c’ero (alla manifestazione di solidarietà a Israele organizzata a Milano dal Foglio ndr.), mi ha chiamato il segretario della Camera del lavoro dicendo che avrebbero fatto un presidio. Gli ho spiegato che immagino che i presidi saranno tanti e se vado a uno poi devo andare anche agli altri. Visto che ho molto da fare è meglio che stia in ufficio anche a lavorare su questo”. (Rem)