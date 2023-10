Piemonte: Vardirex 2023, dal 18 al 27 ottobre l'esercitazione della Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 18 al 27 ottobre si svolgerà anche in Piemonte, assieme all'Abruzzo e al Veneto, l'esercitazione della Protezione civile e delle truppe alpine dell'Esercito Vardirex. Vardirex 2023 si baserà sulla simulazione realistica di due diversi scenari emergenziali, uno di tipo idrogeologico in Piemonte e un'altro di incendio boschivo in Abruzzo. "Ringraziamo l'Esercito e il Corpo degli Alpini per aver scelto il Piemonte per un'esercitazione di grande importanza che ha l'obiettivo di testare e migliorare le modalità di soccorso alla popolazione in caso di vera emergenza - ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio - Esercitazione nella quale la nostra Protezione civile, riconosciuta come una delle migliori in Europa, svolgerà funzioni di supporto prezioso, e per me è l'occasione per ringraziare del loro impegno quotidiano anche tutti i volontari", ha concluso. (Rpi)