Caivano: Bernini, il Mur c'è, insieme siamo fabbrica di futuro

21 luglio 2021

- "Noi stiamo dimostrando che lo Stato c'è e continuerà ad esserci. Venire qui a Caivano significa esprime tutto il nostro desiderio di portare via alla criminalità organizzata parti di territorio che vanno date ai giovani e alle famiglie, per fare arte, cultura e formazione", scrive su X il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. "Quello che noi cercheremo di fare è offrire opportunità ai ragazzi e alle ragazze, grazie all’orientamento, di seguire le proprie vocazioni. Noi siamo qui, lo Stato è qui per aiutarli a crescere e valorizzare i loro talenti. Come ministero dell'Università e della Ricerca abbiamo investito 5 milioni di euro nella riqualificazione degli immobili da destinare a enti di ricerca, alla formazione superiore, artistica, musicale e coreutica. Con i rettori e i rappresentati delle Afam stabiliremo come e dove farlo. Affinché - spiega - sia un investimento stabile e duraturo. I luoghi parlano e noi stiamo qui per sentire quello che dicono. Grazie al commissario per Caivano, Fabio Ciciliano e a Don Maurizio Patriciello per avermi accompagnato durante la visita al centro sportivo Delphinia, dove, con un grande lavoro il Genio dell'Esercito ha terminato la prima bonifica. Grazie a Fulvio Martusciello, ai docenti e al personale scolastico del Liceo Braucci per avermi accolta. Il Mue c’è, siamo al vostro fianco. Insieme, siamo una fabbrica di futuro", conclude. (Rin)