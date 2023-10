Medio Oriente: forze di Israele effettuano raid localizzati a Gaza, colpiti anche obiettivi Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a essere alta la tensione in Medio Oriente, in seguito all’attacco a Israele da parte del movimento islamista palestinese Hamas di sabato 7 ottobre, costato la vita a oltre 1.300 persone, e ai bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, dove ci sono stati 1.800 morti. Questa mattina, l'esercito israeliano aveva sollecitato il trasferimento di circa 1,1 milioni di civili che vivono nel nord di Gaza verso sud entro 24 ore. In seguito, Hamas ha invitato gli abitanti a ignorare l’avvertimento di Israele ad abbandonare l’area, affermando: "Diciamo al nemico e alle istituzioni internazionali che ci hanno deluso che rimarremo qui. Avvertire gli abitanti di Gaza a spostarsi è falsa propaganda e guerra psicologica. Invitiamo i nostri concittadini a ignorare (l’avviso)". (segue) (Res)