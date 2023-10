Medio Oriente: forze di Israele effettuano raid localizzati a Gaza, colpiti anche obiettivi Hezbollah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore, Israele ha effettuato "raid localizzati" a Gaza, secondo quanto riferito dal portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Daniel Hagari, in un briefing televisivo. "Alle azioni hanno preso parte unità di fanteria e carri armati, con l'obiettivo di localizzare equipaggiamenti di artiglieria e ostaggi", ha aggiunto Hagari. Un drone delle Idf ha colpito obiettivi "appartenenti al movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah", hanno riportato le Idf su X (ex Twitter). La città israeliana di Metulla, vicina al confine con il Libano, è stata evacuata oggi e dichiarata “zona militare chiusa” dalle Idf. Lo riferisce l'emittente statunitense "Nbc". L'agenzia di stampa "Reuters" ha confermato che il suo operatore Issam Abdallah è stato ucciso in un attacco al confine tra Libano e Israele. (segue) (Res)