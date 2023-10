Medio Oriente: forze di Israele effettuano raid localizzati a Gaza, colpiti anche obiettivi Hezbollah (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano intanto ad arrivare aiuti umanitari esterni per i palestinesi della Striscia di Gaza. Due aerei provenienti dalla Turchia sono atterrati oggi all'aeroporto di Al Arish, nel governatorato del Sinai del Nord, in Egitto. Il primo è arrivato questa mattina, mentre il secondo è arrivato ad Al Arish nel pomeriggio con un carico stimato di 24 tonnellate di cibo e medicinali, secondo quanto riferito dal coordinatore della Mezzaluna rossa egiziana nel governatorato del Sinai del Nord, Raed Abdel Nasser. Gli aiuti umanitari saranno trasportati dai membri della Mezzaluna rossa al valico di Rafah, al confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto. Peraltro, il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato che "Israele deve consentire il transito degli aiuti umanitari attraverso il valico di Rafah". Da parte sua, il ministero degli Esteri egiziano ha riferito che il valico “è aperto e non è mai stato chiuso dall'inizio dell'attuale crisi”, precisando che “le strutture nella parte palestinese sono state distrutte a seguito del ripetuti bombardamenti israeliani, impedendo il normale funzionamento”. (segue) (Res)