Medio Oriente: forze di Israele effettuano raid localizzati a Gaza, colpiti anche obiettivi Hezbollah (4)

- In Israele, sono arrivati i ministri degli Esteri di Italia, Germania e Canada insieme alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Anche il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, era oggi a Tel Aviv per discutere della situazione con le autorità israeliane. Durante la sua permanenza nello Stato ebraico, Tajani ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia a Israele e il proprio impegno a garantire un allentamento delle tensioni. Metsola e von der Leyen hanno condannato gli attacchi di Hamas "affinché rilasci immediatamente tutti gli ostaggi e si astenga completamente dall'usare civili come scudi umani, che è ciò che fa costantemente". Infine, il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, ha detto che "quello che sta succedendo in Israele è peggiore di ciò che ha fatto lo Stato islamico" nel suo incontro con il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, a Tel Aviv. (Res)