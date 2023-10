Medio Oriente: Blinken, lavoriamo su “zona sicura” per i civili a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi stanno lavorando con le controparti israeliane e internazionali per garantire assistenza umanitaria alla popolazione civile nella striscia di Gaza, dopo l’attacco sferrato sabato scorso contro Israele dal movimento palestinese islamista di Hamas. Durante una conferenza stampa a Doha, in Qatar, il capo della diplomazia statunitense ha affermato di aver chiesto ad Israele di prendere “ogni possibile precauzione per evitare rischi per i civili”. Le autorità Usa, ha aggiunto, sono in contatto con le organizzazioni umanitarie internazionali per stabilire “una zona sicura” per i civili nella striscia di Gaza.(Was)