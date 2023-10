Medio Oriente: Herzog, chiedo a comunità internazionale allontanamento civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha chiesto che il movimento islamista palestinese Hamas rilasci gli ostaggi e che la comunità internazionale sia chiara nel chiedere l'allontanamento dei civili nelle zone di guerra, per continuare la lotta contro Hamas. "Chiediamo che gli ostaggi siano immediatamente rispediti in Israele senza condizioni di alcun tipo. Secondo, dobbiamo eradicare Hamas e le sue infrastrutture per poter permettere ai palestinesi nella regione di vivere dignitosamente", ha detto in un punto stampa assieme alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, a Tel Aviv. "Ciò che sta accadendo ora a Gaza è che Hamas sta fermando e impedendo ai cittadini, ai civili di Gaza, di uscire dalla zona di guerra. Questo è quello che stanno facendo. Usano i civili come scudi umani per proteggere le loro scopi militari e le loro vili intenzioni", ha aggiunto. "Dopo aver distrutto le proprie infrastrutture elettriche, dopo aver distrutto tutte le loro infrastrutture idriche con missili e attacchi propri, adesso stanno tenendo i cittadini come ostaggi", ha proseguito Herzog. "Mi appello alla comunità internazionale affinché sia estremamente chiara nel chiedere l'immediato allontanamento dei civili in un'altra area, in modo che sia possibile, sotto il diritto internazionale, continuare a combattere e difendere lo Stato di Israele", ha concluso il presidente di Israele. (Beb)