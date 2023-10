Campi Flegrei: Sangiuliano, la risposta del governo è stata prontissima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul bradisismo la risposta del governo è stata prontissima sia in termini di risorse sia dal punto di vista organizzativo. Ho ringraziato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci per l’impegno che sta profondendo in questa emergenza. Al primo posto dei nostri pensieri ci sono le persone con le loro esigenze poi viene la manutenzione del nostro patrimonio culturale. Per quanto mi riguarda, il ministero dalla Cultura da settimane ha insediato un tavolo tecnico per il monitoraggio dei beni culturali. Quella dei Campi Flegrei è un’area di rilevantissima importanza storico-archeologica e non dobbiamo dimenticare che la fruizione dei beni culturali rappresenta un motore socio-economico del territorio. Ci vogliono consapevolezza e un monitoraggio continuo, ma anche estrema tranquillità. Da cittadino di quest’area ho visto a lungo il fenomeno del bradisismo e ne ho puntuale memoria". Lo ha affermato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenuto oggi alla riunione tecnico-operativa che si è tenuta all’Accademia aeronautica di Pozzuoli con il ministro Musumeci, i sindaci dei territori interessati dal bradisismo nei Campi Flegrei e tutto lo staff del Mic composto dal segretario generale Mario Turetta; dal capo di gabinetto Francesco Gilioli; dal direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Luigi La Rocca; dal direttore generale Musei Massimo Osanna; dal segretario regionale del ministero della Cultura per la Campania Teresa Cinquantaquattro; dal soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli Mariano Nuzzo, e dal direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei Fabio Pagano. "La presenza di tutto il vertice del Ministero dimostra la grande attenzione che abbiamo su questo fronte", ha aggiunto il ministro Sangiuliano. (Rin)