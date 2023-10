Medio Oriente: Minelli (Anpi Legnano), una piazza in silenzio contro il rumore delle armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "proponiamo il silenzio della nostra piazza contro il rumore delle armi, per continuare a seminare nella nostra comunità i segni della pace, della tolleranza e dell'unità". Lo ha detto Primo Minelli, Presidente di Anpi Legnano, intervenendo sul palco della manifestazione per la pace in Medio Oriente, che ha visto radunarsi circa 500 persone secondo la questura, in Piazza Duca d'Aosta. Le scelte sbagliate dei governi "non ricadano ancora una volta sui popoli - ha continuato - la violenza, l'aggressione e la rappresaglia sono utili solamente a generare altri decenni di odio e alimentare vendette in cui nessuno dei due popoli troverà soddisfatti i propri legittimi sentimenti di autodeterminazione". Non ci sono stati, infatti, altri interventi dopo quello di Minelli, ma solamente della musica alla quale, talvolta, si sovrapponeva un coro di manifestanti che recitava "Fuori la guerra dal mondo". (Rem)