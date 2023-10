Francia: Michel, sostegno dopo attacco ad Arras, determinati a lottare contro terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, esprime il suo sostegno alla Francia dopo l'attentato in una scuola di Arras, in cui un uomo armato di coltello ha ucciso un insegnante e ferito altre due persone. "Ignobile e vile attacco questa mattina ad Arras, in Francia, con la morte di un insegnante di un liceo. Questo crimine perpetrato in nome del terrore deve essere condannato con la massima fermezza. La nostra priorità deve essere la protezione dei cittadini europei dall'odio e dalla brutalità. Restiamo determinati a lottare contro il terrorismo. La Francia ha il pieno sostegno dell'Unione europea in questi momenti difficili", si legge in un messaggio pubblicato su X (ex Twitter) da Michel. (Beb)