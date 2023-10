Calcio: Lega stronca vertici dopo ennesimo scandalo, fallimento totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "'Il re è nudo'. L’ennesimo scandalo che travolge il calcio italiano innesca la dura presa di posizione della Lega di Matteo Salvini. Sono i parlamentari Roberto Marti e Rossano Sasso a certificare la linea del partito ricordando come l’ennesimo problema che scuote il calcio italiano (il caso scommesse) arrivi dopo risultati sportivi imbarazzanti e non solo". E' quanto si legge in una nota della Lega. "Eliminazioni imperdonabili, cambi improvvisi di Ct, cause, doping, inchieste penali, caos sui diritti televisivi. La Lega - continua la nota - si chiede cosa debba succedere ancora affinché i vertici del pallone nazionale ne traggano le dovute conseguenze. Frasi che innescano la reazione del Pd, guarda caso in difesa degli attuali dirigenti. Il partito di Salvini non arretra e risponde al Pd, ricordando tra le altre cose che la Lega di Serie A è presieduta dall’ex capo di gabinetto di un ministro democratico. I leghisti rammentano anche il linciaggio della sinistra ai danni di Carlo Tavecchio, sinistra che ora tace nonostante 'il fallimento totale'. A sinistra - concludono i parlamentari della Lega, usciti a raffica nelle ultime ore - vogliono tacere per difendere qualche amico, il partito di Salvini vuole tutelare lo sport e milioni di appassionati". (Com)