Monza: sabato 14 ottobre mille ragazzi al Monzello per l'evento della FIGC "Fun Football"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Previsto domani, sabato 14 ottobre, l'arrivo di circa mille ragazzi al Centro Sportivo L. Berlusconi "Monzello", per prendere parte a "Fun Football", evento organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio tramite il Comitato Regionale Lombardia e patrocinato dal Comune di Monza. L'evento. Si tratta di una manifestazione calcistica organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico della FGIC Lombardia in risposta alla campagna #BeActive, pensata per la promozione dello sport, degli stili di vita sani, in occasione della Settimana Europea dello Sport. Verranno coinvolti circa mille ragazzi e ragazze che rappresenteranno 109 Club del Settore Giovanile Scolastico di Terzo Livello della Regione Lombardia, per un numero massimo di 10 per ogni società. I ragazzi svolgeranno giochi e attività e saranno divisi in due gruppi: un primo gruppo si ritroverà presso lo Stadio U-Power alle ore 9:30 e terminerà i giochi entro le ore 12; un secondo gruppo si ritroverà alle ore 14 e terminerà i giochi alle ore 16:30. Parcheggi riservati e scorta partecipanti. A sostegno dell'iniziativa, il Comune ha concesso l'utilizzo gratuito del parcheggio dello Stadio U-Power per tutta la giornata oltra a v.le Sicilia, v.le G. B. Stucchi e altre aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti l'Arena – Vero Volley. La Polizia Locale garantirà il servizio di scorta dei partecipanti in afflusso e deflusso nonché le fasi di attraversamento delle maggiori arterie stradali. "L'iniziativa – spiega l'Assessore allo Sport Viviana Guidetti - è coerente con le finalità dell'Amministrazione nel settore sportivo e con i nostri programmi e progetti in materia, rappresentando un momento di aggregazione e di promozione dello sport rivolto ai giovani. Per questo tipo di manifestazione riteniamo quindi fondamentale dare il nostro supporto organizzativo e concedere il patrocinio, in quanto è un'occasione importante per accogliere nella nostra città più di mille ragazzi e ragazze per un evento che esalta il valore educativo dello sport". (Com)