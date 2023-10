Usa: Camera, il repubblicano Austin Scott si candida alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Austin Scott ha annunciato di voler correre per la presidenza della Camera dei rappresentanti contro il collega Jim Jordan, presidente della commissione Giustizia. La sua candidatura è arrivata dopo che il leader della maggioranza Steve Scalise, precedentemente scelto dal partito, si è ritirato, non essendo riuscito a raccogliere i consensi necessari per confermare la sua nomina in aula. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, Scott ha affermato di volere “una Camera dei rappresentanti in grado di funzionare al meglio, a beneficio dei cittadini”. (Was)