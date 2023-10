Legge Bilancio: Capone (Ugl), momento difficile, ci aspettiamo recupero potere d’acquisto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- La legge di Bilancio “si presenta in un momento particolarmente difficile, per quelli che sono gli indicatori economici fondamentali”. Lo ha detto il segretario generale dell'Ugl, Paolo Capone, entrando a palazzo Chigi per l’incontro tra governo e parti sociali sulla legge di Bilancio. “Ci aspettiamo la possibilità del recupero del potere di acquisto, delle pensioni e degli stipendi, la conferma del taglio del cuneo fiscale. Si dice che ci siano 3 miliardi sulla sanità e questo è un buon segnale. Vediamo quanto andrà a debito”, ha aggiunto. (Rin)