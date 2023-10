Veneto: Zaia, Giro d'Italia sarà uno spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giro d'Italia sarà uno spettacolo. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, a seguito della presentazione dell'itinerario. "Un gran bel giro d'Italia. Complimenti alla 'Gazzetta dello Sport' e ai direttore di corsa Mauro Vegni. Ci sono tutti gli ingredienti per un altro grande spettacolo - ha dichiarato - del quale il Veneto sarà significativo protagonista, anche perché, come uso dire, non c'è Giro senza il Veneto e non c'è Veneto senza il Giro. Siamo la regione d'Italia con più appassionati - ha aggiunto Zaia - e le tappe che ci attraversano sembrano fatte apposta per accontentare tutti i palati finissimi di sportivi ed esperti. Ci sono montagne, colline, pianura, l'arrivo a Padova presumibilmente per velocisti o passisti dopo aver attraversato il bellunese, il trevigiano e il veneziano, quello su Cima Grappa dove gli scalatori di sicuro daranno spettacolo e dove si potrebbe verificare qualcosa di importante per la classifica generale. Comunque vada - ha concluso - sulle strade venete sarà una festa di sport, di tecnica, di passione infinita, così come su tutte le strade italiane che il Giro percorrerà, con i suoi campioni, i colori, i rumori, l'entusiasmante brusio di pedali e ruote che mangiano l'asfalto. Grazie Giro, e buon Giro a tutti". (Rev)