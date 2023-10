Mestre: scesi a dieci i pazienti ricoverati per incidente bus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono scesi a dieci i pazienti ricoverati a seguito dell'incidente del bus a Mestre. Oggi, come si apprende da una nota regionale, "è infatti stato dimesso il paziente ucraino di 39 anni ricoverato all'ospedale di Mestre. Per un'altra paziente è previsto nei prossimi giorni il trasferimento in Germania: si tratta della donna tedesca di 27 anni ricoverata all'ospedale di Mestre. Sei sono ancora i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva".(Rev)