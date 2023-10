Taiwan: Giacobbe (Pd), con Cina durezza e dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei confronti della Cina sulla questione di Taiwan bisogna essere duri ma bisogna continuare a dialogare". Lo ha detto il senatore Francesco Giacobbe (Pd), eletto nella circoscrizione Africa, Asia, Oceania e Antartide, componente della Assemblea Parlamentare InCe (Central European Initiative), oggi a Trieste a un incontro con la senatrice dempcratica Tatjana Rojc. "Dobbiamo evitare che scoppino altre crisi - ha ammonito il senatore - e che in aggiunta a Israele e Ucraina si accendano altri focolai nel mondo perché altrimenti c'è da temere molto per il futuro. Bisogna operare per risolvere i problemi dove oggi ci sono, con una politica aperta". Riferendosi alle "tante zone di crisi che in alcuni casi sono sfociate in scontri armati come il tentativo dell'invasione dell'Ucraina o il vile attentato terrorista su larga scala", il senatore ha indicato che "la soluzione è nei negoziati, nel dialogo, nelle politiche di collaborazione". (Rin)