Milano: Sala, recupereremo quello che è rimasto dell’anfiteatro romano, ma non sarà cosa finta

- Recupereremo quello che è rimasto dell’anfiteatro romano, “ma non possiamo ricostruire una cosa finta, non è Las Vegas, recupereremo anche uno spazio verde che, secondo me, è tale se è fruibile e oggi non lo è. Sono convinto che un mix digitale di arte e musica, secondo me, verrebbe benissimo”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo alla presentazione del nuovo libro di Aldo Cazzullo “Quando eravamo i padroni del Mondo - Roma e l’impero romano” oggi a Milano. Il sindaco ha anche sottolineato che “per me va benissimo che all’arena d’estate ci sia una stagione operistica, anche se di qualità ottima, ma non eccelsa, perché uno poi magari si appassiona e quindi va bene utilizzarlo”. Rispondendo alla domanda se utilizzerebbe il Colosseo se lo avesse a disposizione per spettacoli, Sala ha risposto ricordando “che quando abbiamo concesso la Scala per un concerto di Paolo Conte erano state sollevate significative polemiche. È vero che è il tempio della lirica e della classica, ma se lo fai una volta l’anno per un personaggio del genere non è un insulto alla scala. Quindi penso di sì, ovviamente non immaginerei una stagione come l’arena di Verona. Però per caso particolari penso di sì ampiamente”. (Rem)