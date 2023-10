Italia-Usa: si riunisce a Washington il Transatlantic Investment Committee per rafforzare investimenti bilaterali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rettore della Luiss, Andrea Prencipe, invece, è intervenuto sottolineando l'importanza del nuovo master TransAtlantic Business Executive Course. "Governi, imprese e organizzazioni internazionali necessitano di essere guidate da leader in grado di interpretare e risolvere sfide e crisi sempre più complesse e discontinue: è importante quindi creare percorsi di formazione innovativi che offrano opportunità di confronto tra culture imprenditoriali ed istituzionali diverse”, ha detto. Il comitato, ha detto invece Barbara Beltrame, vicepresidente di Confindustria per l’internazionalizzazione, è un'iniziativa cruciale per lo sviluppo armonico delle relazioni fra Italia e Stati Uniti. “Questa seconda riunione plenaria ha segnato un ennesimo significativo avanzamento nella strategia del sistema paese a sostegno degli investimenti congiunti, del rafforzamento della collaborazione industriale e della sicurezza e resilienza delle catene del valore bilaterali nei settori strategici per la doppia transizione energetica e digitale e in quelli ad alta intensità di ricerca e di conoscenza”, ha spiegato. In questo senso, ha aggiunto Simone Crolla, direttore generale della Camera di commercio Usa in Italia, il rapporto tra Italia e Stati Uniti assume una centralità strategica unica. (segue) (Was)