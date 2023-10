Medio Oriente: von der Leyen a Netanyahu, azioni Hamas sono atti di terrorismo, Europa con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa è al fianco di Israele di fronte all'attacco perpetrato da Hamas nella giornata di sabato scorso. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando al primo ministro israeliano, Benjamin Natanyahu, nel corso della sua visita in Israele. "Oggi sono stata a Kfar Aza. Ciò che ho visto e sentito mi spezza il cuore", ha detto von der Leyen ricordando le modalità con cui si sono svolti gli attacchi terroristici. "Oltre 1.300 esseri umani sono stati uccisi dai barbari terroristi di Hamas che combattono contro Israele. Il loro obiettivo è eradicare la vita ebraica dalla terra e sono passati all'azione. È il più atroce attacco contro gli ebrei dai tempi dell'Olocausto. Pensavamo che non sarebbe mai più potuto accadere, eppure è successo. Di fronte a questa tragedia indicibile, c'è solo una risposta possibile: l'Europa è al fianco di Israele e Israele ha il diritto di difendersi", ha aggiunto von der Leyen. Israele, ha poi ribadito la presidente dell'esecutivo Ue, ha il dovere di difendere il suo popolo. E dobbiamo chiamare per nome le atrocità commesse da Hamas. Questo è terrorismo, è un atto di guerra. Niente può giustificare ciò che Hamas ha fatto. È il momento di essere solidali con Israele e il suo popolo. Ed è per questo che sono qui". (segue) (Beb)