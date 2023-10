Medio Oriente: von der Leyen a Netanyahu, azioni Hamas sono atti di terrorismo, Europa con Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hamas, ha proseguito von der Leyen, "è l'unico responsabile di quanto sta accadendo. Le azioni di Hamas non hanno nulla a che fare con la legittima aspirazione del popolo palestinese". Al contrario, ha aggiunto, "l'orrore che Hamas ha scatenato non fa altro che portare ulteriori sofferenze a palestinesi innocenti. Anche loro sono minacciati. Le azioni spregevoli di Hamas sono il segno distintivo dei terroristi. E so che la risposta di Israele dimostrerà che è una democrazia". L'Europa, assicura la presidente della Commissione Ue nel suo intervento, continuerà a lavorare per un Medio Oriente pacifico e integrato. "Sappiamo che le azioni di Hamas rischiano di compromettere lo storico riavvicinamento tra Israele e i suoi vicini arabi, e dovremmo osservare molto attentamente coloro che hanno interesse a trarre vantaggio dal perpetuarsi del conflitto in Medio Oriente, come l'Iran e la Russia. È quindi il momento di lavorare ancora più strettamente con Israele e con i Paesi della regione per la stabilità e contro il terrorismo". Le comunità ebraiche di tutto il mondo, ha concluso von der Leyen, sono state profondamente colpite dall'attacco terroristico. (segue) (Beb)