Medio Oriente: von der Leyen a Netanyahu, azioni Hamas sono atti di terrorismo, Europa con Israele (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli episodi di antisemitismo sono di nuovo in aumento. E questo è inaccettabile. Siamo profondamente preoccupati per la diffusione di discorsi d'odio online e di fake news, che proliferano a una velocità preoccupante e di cui è difficile tenere traccia. Siamo già in contatto con le piattaforme di social media per ricordare i loro obblighi. In Europa non c'è posto e c'è tolleranza zero per l'odio, sia online che offline, contro chiunque. Negli ultimi anni, l'Unione europea ha posto la lotta all'antisemitismo e la promozione della vita ebraica in Europa al centro della nostra azione come mai prima d'ora. Questo è il momento in cui tutti noi dobbiamo essere uniti". (Beb)