Tunisia-Regno Unito: ministro Esteri Ammar presiede Consiglio di associazione a Londra

- Il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, ha presieduto i lavori della seconda sessione del Consiglio di associazione tunisino-britannico a Londra, su invito dell'omologo James Cleverly. Lo ha riferito un comunicato del ministero degli Esteri tunisino, secondo cui l'incontro ha fornito l'occasione per elogiare le eccellenti relazioni tra Tunisia e Regno Unito e per evidenziare la comune aspirazione a rafforzarle ulteriormente in tutti i campi. Le parti hanno inoltre sottolineato l'importanza di dare seguito ai risultati di questa sessione. (Tut)